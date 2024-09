Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Hitte en wind neemt toe Redactie 06-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het weer zal deels bewolkt zijn en over het algemeen droog blijven. De maximumtemperatuur is 33°C, terwijl de minimumtemperatuur rond de 28°C zal liggen. De wind komt uit het oosten en zal richting de zondag toenemen.

De huidige atmosferische omstandigheden zullen de ontwikkeling van significante bewolking in de regio beperken. Hierdoor zal over het algemeen droog weer aanhouden op Bonaire. Op vrijdagochtend wordt een toename van vocht verwacht in de lagere lagen van de atmosfeer, wat kan leiden tot meer bewolking en mogelijk een enkele bui.

De wind komt voornamelijk uit het oosten en zal matig tot vrij krachtig zijn, met een snelheid van 20 tot 39 km/uur (kracht 4-5). Af en toe kan er een sterke windvlaag zijn met snelheden van 40 tot 50 km/uur (kracht 6).

