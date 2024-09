Nieuws uit Nederland WeConnect Podcast over Queer zijn in de Cariben Redactie 06-09-2024 - 3 minuten leestijd

In de WeConnect Podcast van deze maand staat het thema ‘queer zijn binnen de Caribische gemeenschap’ centraal. Wat betekent het om in Bonaire op te groeien en gevoelens te hebben voor iemand van hetzelfde geslacht? Hoe ga je om met weerstand of een gebrek aan acceptatie binnen je familie? En in welke mate bepaald queer zijn je identiteit?

In de aflevering komen twintigers Tatiana Nicolaas en Edmaly Thielman aan het woord. Beiden zijn afkomstig uit Bonaire en wonen nu in Nederland. Tatiana is momenteel bezig met een master Kunsteducatie in Rotterdam, na een werkperiode op Bonaire. Ze geeft aan dat het voor jongeren op de eilanden moeilijk kan zijn: “Als queer op de eilanden voel je je snel eenzaam.”

Edmaly heeft een andere kijk op het woord ‘queer’ en voelt zich er niet helemaal mee verbonden. “Ik hou niet van dat woord, het voelt soms als een belediging. Ik ben vooral een mens en toevallig verliefd op een vrouw,” zegt ze.

Na jaren in Nederland te hebben gewoond, kreeg ze een relatie met een vrouw en benadrukt ze het belang van open gesprekken over taboeonderwerpen op de eilanden. “Leer jezelf kennen voordat je een oordeel over anderen hebt.”

Bondgenoten

Tatiana pleit voor zichtbare bondgenoten op de eilanden, mensen die zich openlijk uitspreken voor de queer-gemeenschap. “We hebben mensen nodig die voor ons opkomen, zoals oma’s, ooms, mensen uit de kerk en het onderwijs.”

Ze benadrukt dat veel mensen worstelen met hun seksuele identiteit, maar zich niet durven uiten. Tatiana ziet ook voor zichzelf een rol weggelegd als docent: “Ik kan een inspiratiebron zijn voor mijn studenten.”

Beide vrouwen geven Caribische jongeren het advies om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit. Edmaly moedigt jongeren aan om hun comfortzone te verlaten en verandering te omarmen: “Je hebt al een stap gezet door naar Nederland te komen. Ga op ontdekkingstocht.”

Tatiana voegt daaraan toe dat het belangrijk is om je dierbaren mee te nemen op je persoonlijke reis: “Houd de mensen van wie je houdt op de hoogte van jouw ontwikkelingen.”

