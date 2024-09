Vacatures Bonaire Vacature Administratief Medewerker Melanie Zandwijk 06 september 2024

Basisschool De Pelikaan op Bonaire is op zoek naar een Administratief medewerker (0.6 fte).

Als administratief medewerker verricht je diverse administratieve werkzaamheden ten behoeve van de school. Je hebt zorg voor onder andere de volledige leerlingenadministratie, het bijhouden en rapporteren van absenties en verlof, met de daarbij behorende contacten met leerlingen, ouders en de afdeling Leerplicht van Openbaar Lichaam Bonaire. Tevens behoren diverse algemene werkzaamheden tot je takenpakket. Je werktijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 7.00 tot 15.00 uur.

De organisatie

Basisschool De Pelikaan is een multiculturele basisschool op Bonaire. De instructietaal binnen onze school is Nederlands. De school telt op dit moment ongeveer 365 leerlingen. Binnen alle klassen wordt er in verschillende niveaugroepen leerstof aangeboden, door enthousiaste leerkrachten en onderwijs- assistenten.

Functieprofiel:

Wij zoeken iemand die:

MBO werk- en denkniveau heeft;

Goed overweg kan met digitale systemen en Microsoft Office;

Proactief, leergierig en enthousiast is;

Zelfstandig kan werken;

Om kan gaan met cultuurverschillen;

De Nederlandse taal uitstekend beheerst, het spreken van Papiaments is een pre;

Zo spoedig mogelijk, maar liefst vanaf 1 oktober 2024 beschikbaar is.

Wat bieden wij?

Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met uitzicht op een aansluitend contract bij goed functioneren;

Een marktconform salaris;

Vakantiegeld en een Eindejaarsuitkering;

Een pensioenvoorziening, ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN).

Aanstellingseisen:

Een Verklaring omtrent het Gedrag;

Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,– in 2024) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Enthousiast?

Spreekt deze functie je aan en heb je zin om bij ons te komen werken, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten op vacature@bsdepelikaan.com. Graag horen we van je vóór 16 september 2024.

We kijken uit naar je reactie!

