Nieuws van Bonaire Bonaire vecht zich naar eerste punt in openingswedstrijd Nations League Hans Hofstra 06-09-2024 - 4 minuten leestijd

Bonaire speelt in de eerste wedstrijd van de Nations League gelijk tegen St. Vincent & Grenadines.

RINCON – Het nationale team van Bonaire heeft op donderdagavond het eerste punt tegen St. Vincent & Grenadines gepakt in de eerste wedstrijd van de Nations League in het seizoen 2024. Veel publiek in Rincon zag Quincy Hoeve op prachtige wijze de openingstreffer maken. Niet veel later werd de gelijkmaker gescoord. Komende zondag speelt Bonaire haar tweede en tevens laatste thuiswedstrijd in Rincon, waarin de Bonairiaanse bondscoach Janga veel vertrouwen heeft.

Vooraf was al duidelijk dat Bonaire kon aantreden met de best mogelijke selectie die zij op dit moment hebben. Verschillende spelers waren uit Nederland ingevlogen. Met de spelers die woonachtig zijn op het eiland, werd er een sterke selectie gevormd. Nadat om 21.00 uur het Bonairiaanse volkslied was gespeeld, begon de wedstrijd met een sterk spelend Bonaire.

Openingsdoelpunt

En al snel leek het sterkte spel haar vruchten af te werpen. In de tiende minuut leek een aanvaller van Bonaire hardhandig naar de grond te worden gewerkt in het strafschopgebied. De scheidsrechter, die een prima wedstrijd floot, wilde van niets weten en wees niet naar de stip.

Toch viel het doelpunt aan de zijde van Bonaire. Een prachtige voorzet werd door Quincy Hoeve naar de grond gekopt. De keeper van St. Vincent & Grenadines raakte de bal nog, maar kon weinig meer doen dan iets later de bal uit het net halen. Hoeve is één van de spelers die overkwam uit Nederland. Hij speelt bij FC Volendam. Het publiek was op donderdagavond richting Rincon gekomen voor de eerste wedstrijd van het Nationale team.

Tegendoelpunt

De voorsprong was van korte duur. Een moeizame terugspeelbal werd knullig gestopt door keeper Martijn Rowendly. Al hobbelend verdween de bal over de doellijn.

In de tweede helft kende Bonaire een zware periode. St. Vincent & Grenadines viel aan en kreeg verschillende kansen op de voorsprong. Het was dit keer keeper Rowendly die zich op een positieve manier liet zien. Met een aantal katachtige bewegingen hield hij zijn ploeg op de been.

Met nog tien minuten te spelen, leek de wedstrijd gelijk te eindigen in een gelijkspel. Toch kon Bonaire haar rug rechten. Een aantal prachtige aanvallen zorgde bijna voor een doelpunt. Deze viel niet, waardoor beide ploegen het moesten doen met een gelijkspel. Bonaire kende een lastige tweede helft, maar pakt een punt in de Nations League. Foto: Federashon Futbol Boneriano – F.F.B

Bondscoach is tevreden

Bondscoach Rilove Janga was na afloop van de wedstrijd tevreden met het resultaat en ziet het als een goede basis voor de komende wedstrijden. “We hebben meer balbezit gehad en de jongens begrijpen wat ik wil spelen,” aldus Janga. Hij benadrukt het belang van doorwerken: “Het is een groep die zes wedstrijden moet spelen. We moeten gewoon blijven punten pakken.” Over de kans om te promoveren naar de A-League zegt hij: “We hebben in een groep die kan promoveren. We moeten steeds meer verbeteren om professioneler te worden.” De coach kijkt uit naar de komende wedstrijd en geeft veel vertrouwen richting zijn groep: “We gaan zeker die drie punten zondag pakken tegen El Salvador.”

El Salvador won haar eerste wedstrijd in dezelfde poule met 4-1 van Montserrat. Komende zondag speelt Bonaire haar tweede wedstrijd in de Nations League. Om 21.00 uur spelen zij tegen El Salvador in het Stadion Antonio Trenidad van Rincon. Het publiek was op donderdagavond richting Rincon gekomen voor de eerste wedstrijd van het Nationale team.

