Algemeen Rolando Marin 30 jaar in dienst bij Tourism Corporation Bonaire Redactie 04-09-2024 - 1 minuten leestijd

Rolando Marin is een bekend gezicht voor iedereen die wel eens met de TCB te maken heeft gehad. Foto: TCB

KRALENDIJK – Rolando Marin viert een opmerkelijke mijlpaal: 30 jaar toegewijde dienst bij Tourism Corporation Bonaire (TCB). Sinds Marin op 1 september 1994 bij TCB in dienst trad, is hij volgens de organisatie een betrouwbare en voorbeeldige werknemer geweest.

Met in totaal 39 jaar ervaring in de toerismesector, begon Marin’s carrière in 1985 als autoverhuurder bij Budget Car Rental. Later, toen de functie van Toeristengids bij het Toeristenbureau vrijkwam, stapte hij over naar TCB.

Momenteel is Marin werkzaam als informatiemedewerker, waar hij in de loop der jaren voor velen het gezicht van het toeristenbureau is geworden. Hij beschikt over uitgebreide kennis op verschillende gebieden, waaronder de geschiedenis en de flora en fauna van Bonaire, waardoor hij een waardevolle aanwinst is voor het team.

Felicitaties

De TCB-familie feliciteert Marin met zijn 30-jarige dienstverband en kijkt uit naar zijn verdere bijdragen aan de promotie van Bonaire.

