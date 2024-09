Economie Gedeputeerde Abraham over hogere voedselprijzen: ,,Wij pleiten voor mededingingswet op Bonaire” Hans Hofstra 04-09-2024 - 3 minuten leestijd

Gedeputeerde Clark Abraham verbaast zich over het ontbreken van de mededingingswet op Bonaire.

KRALENDIJK – De prijzen van voedsel en andere essentiële goederen in de supermarkten van Bonaire blijven stijgen. Dit roept zorgen op bij zowel de lokale bevolking als ook de autoriteiten. Clark Abraham liet in de laatste persconferentie weten hoe complex de situatie in zijn ogen is. De gedeputeerde geeft tevens aan dat hij graag ziet dat er op Bonaire een mededingingswetgeving wordt geïmplementeerd.

,,Het is duidelijk dat de prijzen in de supermarkten aanzienlijk zijn gestegen sinds het begin van dit jaar,” aldus Abraham. ,,We zien prijsfluctuaties die moeilijk te verklaren zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar prijzen in de supermarkt. Maar waar verder geen onderzoek naar is gedaan, is waarom de prijsfluctuaties er zijn.”

Abraham merkte ook op dat de lokale overheid afhankelijk is van gegevens van de Rijksoverheid om inzicht te krijgen in deze prijsschommelingen. ,,We hebben simpelweg niet de middelen om de gehele importketen zelf te controleren. We zijn afhankelijk van data van bijvoorbeeld de Belastingdienst en douane om te begrijpen waar deze stijgingen precies vandaan komen,” zei hij.

Wat is de mededingingswet?

De wet bevat regels over wat bedrijven wel en niet mogen doen om de concurrentie niet te verstoren. Bijvoorbeeld:

Kartelvorming: Bedrijven mogen geen afspraken maken om de concurrentie te beperken, zoals prijsafspraken of het verdelen van markten. Misbruik van machtspositie: Een bedrijf dat een dominante positie op de markt heeft, mag die positie niet misbruiken om concurrenten uit te sluiten of consumenten te benadelen. Concentraties: Grote fusies en overnames moeten vaak worden goedgekeurd door de ACM, omdat ze de concurrentie op de markt aanzienlijk kunnen verminderen. In Nederland wordt de mededingingswet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De mededingingswet zorgt er voor dat markten open en eerlijk blijven, wat uiteindelijk ten goede komt aan de consument en de economie als geheel.

Vicieuze cirkel

De stijgende prijzen zijn vooral zorgwekkend omdat ze de koopkracht van de middenklasse aantasten. ,,Als de vraag naar producten afneemt vanwege de hoge prijzen, zullen ondernemers proberen hun verlies te compenseren door de prijzen verder te verhogen. Dit is een vicieuze cirkel die we moeten doorbreken,” aldus Abraham.

Abraham benadrukte dat de situatie nog verder gecompliceerd wordt door de afwezigheid van een mededingingswet op het eiland, wat het mogelijk maakt voor bedrijven om monopolies te creëren. ,,We pleiten al jaren voor de invoering van een dergelijke wet. Helaas hebben wij de bevoegdheid niet om deze in te voeren. Wij mogen verordeningen maken. De vraag is, waarom blijft de mededingswet al veertien jaar uit?” vroeg hij zich af.

De lokale overheid blijft echter zoeken naar oplossingen om de impact op de inwoners te minimaliseren. ,,We overwegen maatregelen zoals het instellen van maximumprijzen, maar dat is een zeer ingrijpende stap die zorgvuldig moet worden overwogen,” concludeerde Abraham.

