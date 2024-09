Natuur Afgesneden haaienvin gevonden op strand van Red Slave Hans Hofstra 04-09-2024 - 1 minuten leestijd

Een afgesneden haaienvin werd gevonden op het strand van Bonaire.

KRALENDIJK – Duikers hebben op zaterdag 31 augustus een afgesneden haaienvin op Bonaire gevonden. Op het strand van Red Slave werd het exemplaar gespot bij één van hun duiken. Het lichaam van de haai is niet gevonden.

De haai is een beschermde diersoort in de wateren van Bonaire. Toch vinden duikers op de stranden van Bonaire vaker onderdelen van een haai. Een aantal maanden geleden werd er ook al een afgesneden kop van een exemplaar gevonden. Volgens de duikers was er geen twijfel mogelijk of de vin van afgelopen zaterdag was afgesneden. ,,Ja, dat weten we zeker. De vin is van de haai afgesneden,” lieten zij weten.

Het lijkt erop dat de vin niet afkomstig is van de rug. Ook ziet het eruit dat de vin afkomstig is van een Caribbean Reef Shark. De duikers hebben de vin op het strand van Red Slave laten liggen.

