Twee zwaargewonden bij motorongeval op Kaya Korona Redactie 03-09-2024

KRALENDIJK – In de vroege ochtend van maandag 2 september zijn twee personen ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval met een motor op de Kaya Korona. Het ongeluk vond plaats rond 03:05 uur, toen de bestuurder de controle over het voertuig verloor en tegen een muurtje botste.

Volgens getuigen reed de motor met hoge snelheid over de Kaya Nikiboko Noord richting Kaya Korona. Ter hoogte van de Kaya Korona verloor de mannelijke bestuurder de macht over het stuur, reed de stoep op en botste tegen een muur. Zowel de bestuurder als zijn vrouwelijke passagier, een minderjarige, droegen geen helm en raakten zwaar gewond. Bij aankomst van de politie lagen beide slachtoffers bewusteloos op de grond, omringd door geschokte en emotionele omstanders.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers te behandelen. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarna de passagier voor verdere medische behandeling naar het buitenland werd overgebracht. De bestuurder werd in het ziekenhuis onderworpen aan een blaastest, die negatief uitviel. Uit onderzoek bleek dat de motor niet verzekerd was en dat de bestuurder geen rijbewijs had. Het voertuig is in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht. De verkeersafdeling onderzoekt de toedracht van het ongeval.

