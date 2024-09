Evenementen Ook vijfde Bon Bini-film wint Gouden Kalf Redactie 03-09-2024 - 1 minuten leestijd

De film Bon Bini: Bangkok Nights heeft het Gouden Kalf van het Publiek gewonnen. Deze comedy van Jandino Asporaat was dit jaar de grootste publiekstrekker in de Nederlandse bioscopen. Dit is de vijfde keer dat Asporaat de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

In de periode van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024 wist Bon Bini: Bangkok Nights meer dan 550.000 bezoekers naar de bioscoop te trekken. Ook de vier eerdere films in de Bon Bini-reeks, geschreven en gespeeld door Asporaat, werden bekroond met het Gouden Kalf van het Publiek.

Het afgelopen jaar werd het Gouden Kalf van het Publiek gewonnen door De Tatta’s, een film die maar liefst 694.000 bezoekers trok.

De uitreiking van de Gouden Kalveren vindt plaats op 27 september, tijdens de slotdag van het Nederlands Film Festival, in de Stadsschouwburg Utrecht.

38