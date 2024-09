Algemeen Instortingsgevaar vuilnisbelt maken werkzaamheden lastig Hans Hofstra 03-09-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto - Landfill Bonaire

KRALENDIJK – Instortingsgevaar op de vuilnisbelt maken werkzaamheden voor werknemers van Selibon en de brandweer lastig. Volgens directe betrokkenen zou de brandweer afgelopen week zelfs geweigerd hebben om te assisteren bij een ondergrondse brand.

,,Dit laatste, dat ontkennen wij,” aldus Caroll-Ann Soliano die woordvoerder van de brandweer is. ,,Het is belangrijk om te benadrukken dat de brandweer niet heeft geweigerd om hulp te bieden. Er is geen verzoek tot assistentie gedaan, en bovendien beschikt de brandweer niet over het materieel om diabaas te verplaatsen. Daarnaast is het risico op instorting niet iets wat door de brandweer kan worden beoordeeld. Hier hebben medewerkers van de landfill beter zicht op.”

Al maanden woedt er een ondergrondse brand op de vuilnisbelt. De brand zou zich aan het verplaatsen zijn naar een gebied waar veel plastic bevindt. Om de ondergrondse brand te stoppen, verplaatst afvalverwerkingsbedrijf Selibon zand en diabaas om rookgaten te dichten.

Woordvoerder van Selibon Clinton Kirindongo laat aan de redactie van Bonaire.nu weten: ,,Het is normaal dat bij ondergrondse verbranding er kans op instorting is. Die desbetreffende locaties, gebruiken wij niet. Deze locaties monitoren wij wel. Ook kan ik bevestigen dat de brandweer niet assisteert bij het uitblussen van ondergrondse branden. Naast instortingsgevaar is het ook zonde om hier water voor te gebruiken.”

