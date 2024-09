Politie & Justitie Fietser gewond bij aanrijding, bestuurder doorgereden Redactie 03-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – Maandagavond 2 september is rond 22:25 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding op de Kaya Tintorero, bij de Kaminda Djabou. De bestuurder reed na het incident door zonder hulp te verlenen. De fietser was bewusteloos en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de doorrijder en roept getuigen op zich te melden. Heb je iets gezien? Bel dan de politie via 715 8000, 911, of anoniem via 9310.

Volgens de politie heeft een bestuurder die na een aanrijding doorrijdt, drie uur de tijd om zich alsnog te melden. Gebeurt dit niet, dan kan het slachtoffer aangifte doen, waarna de politie een strafrechtelijk onderzoek start.

0