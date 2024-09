Nieuws van Bonaire Weerbericht van Bonaire: start van de week met buien en onweer Hans Hofstra 02-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Deze week zal het weer op Bonaire wisselvallig zijn. De week begint op maandag met buien en onweer. Woensdag wordt een rustige dag, maar later in de week keren de buien terug.

Maandagochtend is er kans op enkele onweersbuien, vooral tot halverwege de dag. In de middag nemen de buien af, maar in de nacht van maandag op dinsdag is er opnieuw kans op lokale buien, met name rond het middaguur.

Een tropische golf, met een kans van 40% om zich binnen zeven dagen verder te ontwikkelen, nadert de regio. Deze kan tegen dinsdagavond zorgen voor meer atmosferische instabiliteit, wat regen- en onweersbuien met zich mee kan brengen. Woensdag wordt een grotendeels droge dag, met weinig kans op neerslag.

Op donderdag kunnen er weer lokale buien voorkomen, maar over het algemeen blijft het weer droog. De week sluit af met voornamelijk droge omstandigheden.

De wind zal deze week overwegend matig uit het oosten waaien. De zichtbaarheid zal goed zijn, dankzij de afwezigheid of minimale aanwezigheid van Saharastof. De golfhoogte varieert tussen de 0,6 en 1,4 meter. De maximale temperaturen zullen liggen rond de 32-33 graden Celsius, terwijl de minimale temperaturen rond de 27-28 graden Celsius zullen liggen.

Bron: Caribbean Weather Center

