Vier de feestdagen op zonnig Bonaire

Het lijkt nog ver weg, maar binnen no-time is het weer december. Heb jij geen zin om Kerst en de jaarwisseling in het koude Nederland te vieren? Vier dan de feestdagen op zonnig Bonaire! In december is het op Bonaire zo’n 30 graden Celsius en ’s nachts koelt het slechts enkele graden af. Daarnaast schijnt de zon gemiddeld acht uur per dag, kortom, het is volop genieten op Bonaire tijdens de feestdagen!

In december is het eiland ook nog eens omgetoverd in kerstsfeer. Hotels en resorts zijn prachtig versierd, soms vind je er zelfs echte kerstbomen. Maar ook op straat en in winkels zie je overal kerstdecoraties. De rotondes op het eiland worden ieder jaar versierd met vele lichtjes. Zo kom je ondanks de tropische temperaturen in kerststemming. Foto’s Canva

Op Bonaire wensen de mensen elkaar een goede Kerst door Bon Pasku te zeggen. En hoe leuk is het om tijdens de kerstdagen in jouw badkleding over een prachtig strand te lopen? Door de heerlijke temperaturen op het eiland wordt Kerst voornamelijk buiten gevierd. Diverse hotels en strandtenten bieden een speciaal kerstbuffet of een kerstmenu aan.

Eén van de traditionele gerechten die tijdens Kerst wordt gegeten is ham di pasku. Het is varkensvlees uit de oven met een marinade van honing, mosterd en boter. Het gerecht wordt versierd met ananas en tomaatjes. Daarnaast zijn ayaka’s ook favoriet tijdens de feestdagen.

Oud & nieuw

Ook oud en nieuw wordt volop gevierd op Bonaire. Natuurlijk gaat dat gepaard met veel vuurwerk. Op oudejaarsdag zijn er diverse pagara party’s op het eiland. Ze worden georganiseerd door verschillende bedrijven. Tijdens zo’n party wordt een meterslange honderdduizendklapper door de straat uitgerold en vervolgens aangestoken. De pagara’s worden aangestoken om kwade geesten te verjagen en trekken altijd vele belangstellenden.

De Nederlandse oliebollen hoef je niet te missen, die kun je ook gewoon rond de jaarwisseling op Bonaire kopen.

