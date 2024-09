Vacatures Bonaire Vacature Senior Projectleider Kibrahacha Melanie Zandwijk 02 september 2024

De ministers van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend om het opleiden van leraren in het Caribisch gebied te versterken. Hierin is de realisatie van een opleidingsschool op de ABC-eilanden opgenomen.



In 2019 is een Centrale Commissie opgericht met vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en schoolbesturen. Zij hebben het partnerschap voor deze opleidingsschool opgezet en het de naam Kibrahacha gegeven.



Het voornaamste doel van Kibrahacha is ‘Samen Opleiden & Professionaliseren op Aruba, Bonaire en Curaçao.

Momenteel zijn er 25 opleidingsscholen in Aruba, Bonaire en Curaçao voor primair en funderend onderwijs. Dit wordt nu uitgebreid met voortgezet onderwijs (VO) voor het aanbieden van lerarenopleidingen in het 1e en 2e-graads gebied.

De functie

Om het aanbieden van lerarenopleidingen te ontwikkelen en te implementeren zijn we op zoek naar een stevige senior projectleider met ruime ervaring in het onderwijs. De projectleider onderzoekt en pleegt overleg om tot een gedegen en onderbouwde strategie te komen. Hij/zij werkt de hele implementatie uit, inclusief alle processen en programma’s die nodig zijn om te starten met de lerarenopleidingen. Een nevendoel is dat de projectleider zorg draagt voor het verduurzamen en bestendigen van Kibrahacha in het primair onderwijs. De projectleider wordt aangestuurd door het bestuur van het partnerschap.

Taken en verantwoordelijkheden:

Draagt in afstemming met de coördinatiegroep zorg voor concretisering van de visie op ontwikkeling van leraren, door het ontwikkelen van de doorlopende ontwikkelingslijn;

Draagt zorg voor het ontwikkelen van programma’s in het VO in samenwerking met de coördinatoren en met de partners;

Stelt meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen op en bewaakt de realisatie ervan;

Draagt zorg voor de ontwikkeling van inhoudelijke en beleidsmatige procedures, documenten en instrumenten;

Monitort en bewaakt de kwaliteit, signaleert tijdig eventuele knelpunten en stuurt, in overleg met de centrale commissie, waar nodig;

Stemt af met de eilandelijke en Europees Nederlandse (EN) coördinatoren en opleidingsinstituten over de uitvoering en zorgt daarmee voor verbinding en samenwerking tussen de drie eilanden en EN;

Adviseert de centrale commissie over te nemen besluiten over procesmatige en inhoudelijke zaken ten aanzien van het project;

Draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitszorgsysteem;

Rapporteert over voortgang en kwaliteit van ontwikkeling van het VO aan het Bestuur en legt hierover verantwoording af, onder andere middels een jaarverslag.

Competenties

Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren en kan gericht een beroep doen op de talenten van anderen;

Is in staat om de ontwikkeling van onderwijsbeleid te ondersteunen, en dit beleid te vertalen naar uitvoering en toe te zien op de kwaliteit van de realisatie;

Is analytisch, neemt snel informatie tot zich en verliest zich niet in details, maar behoudt het overzicht;

Is proactief en werkt resultaatgericht, is een ‘doener’ en goede organisator;

Beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Papiaments;

Is bekend met de culturele en sociaal-maatschappelijke context;

Kan vanuit een onafhankelijke positie functioneren als aanspreekpunt voor alle samenwerkingspartners.

Functie-eisen

Beschikt over een HBO/ WO opleiding, bij voorkeur in de richting van onderwijskunde;

Minimaal 20 jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs;

Heeft ervaring met het werken in een bestuurlijke en complexe omgeving;

Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring en affiniteit met het aansturen van veranderingsprocessen;

Ervaring met de aansturing van complexe programma’s en projecten is een pré;

Bereidheid om te reizen tussen de betrokken Caribische eilanden.

Wat bieden wij?

De ABC- eilanden zijn gemeenschappen met een grote diversiteit en verschillende culturele achtergronden. Werken bij Kibrahacha biedt de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Omdat de functie meerdere eilanden betreft, is de vaste werklocatie door de projectleider nader te bepalen.

De senior projectleider kan rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal 12, inschaling afhankelijk van ervaringsjaren;

Vakantiegeld (8,33%) en een eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens het vakantierooster van onderwijspersoneel;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

Een verhuisregeling voor medewerkers die van of naar één van de (andere) eilanden verhuist voor de functie.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

