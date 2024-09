Onderwijs Twee studenten ontvangen toerismebeurs Bonaire Redactie 02-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - TCB

KRALENDIJK – Tharia Phelipa en Barbara Boezem zijn door Tourism Corporation Bonaire (TCB) geselecteerd als ontvangers van de Bonaire Tourism Scholarship voor het academisch jaar 2024-2025.

Tharia Phelipa gaat een master in Toerisme, Cultuur en Samenleving volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, terwijl Barbara Boezem haar studie in Tourism and Hospitality voortzet aan het MBO Bonaire met een focus op marketing en social media.

De beurzen zijn bedoeld om hun opleiding en toekomstige bijdragen aan de toeristische sector van Bonaire te ondersteunen.

