Politie & Justitie Man gearresteerd in verband met schietincident in Tera Kòrá Redactie 02-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zaterdagavond, rond 23.40 uur, heeft de Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) een 54-jarige man met de initialen G.K.E.E. gearresteerd voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie BES.

Dit staat in verband met het schietincident bij een huis in de wijk Tera Kòrá. Een politiewoordvoerder liet weten dat het onderzoek in deze zaak nog gaande is.

Onrust

De recente schietincidenten op Bonaire zorgen voor onrust onder de bevolking, aangezien dit niet gebruikelijk is voor het eiland. Zaterdag 31 augustus hebben er opnieuw schietincidenten plaatsgevonden. Het eerste gebeurde rond 7 uur ’s avonds, toen een onbekende persoon schoten in de lucht loste op de Kaminda Lagun. Het tweede incident vond ongeveer 40 minuten later plaats bij een huis in de wijk Tera Kòrá. De politie onderzoekt beide gevallen.

De politie vraagt iedereen die iets gezien of gehoord heeft, of die informatie heeft, om contact op te nemen via 715-8000 of anoniem via 9310.

