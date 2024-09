Interview Terug naar Bonaire: Christopher Abdul over zijn terugkeer en visie op het eiland Hans Hofstra 01-09-2024 - 7 minuten leestijd

Christopher Abdul (links) in gesprek bij de Raad van State met Herman Tjeenk Willink over de Caribische eilanden.

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de negende serie spraken wij met Christopher Abdul. Hij maakte carrière bij verschillende ministeries in Nederland, en begint per september bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Op een zonnige middag bij Sebastian’s Beach op Bonaire, ontmoetten we Christopher Abdul met zijn vriendin Elise Winklaar en kinderen. Christopher, oftewel Chris, is net aangekomen vanuit Nederland. Een kleine week heeft Abdul om te acclimatiseren met zijn kinderen en vriendin. Daarna start voor hem een mooi avontuur. Bij Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) start de 28-jarige als directiesecretaris van de directeur. De young professional kijkt er naar uit om terug te keren op zijn geboorte-eiland en om een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een reis van twee werelden

Christopher Abdul werd geboren op Bonaire, maar vertrok op zesjarige leeftijd met zijn familie naar Nederland. ,,Ik heb zes jaar in Nederland gewoond en ben daarna weer terugverhuisd naar Bonaire,” vertelt Abdul. ,,Hier heb ik de basisschool en de middelbare school gevolgd tot mijn 17de jaar. Hierna vertrok ik weer naar Nederland voor mijn studie.”

In Nederland studeerde Abdul internationaal en Europees recht aan de Haagse Hogeschool. Dit deed hij voorspoedig. Al snel was duidelijk dat de toen nog jonge Abdul internationale ambities had. ,,Mijn plan was om een master in Londen of Wenen te volgen. Helaas kwam toen corona om de hoek kijken,” legt hij uit. Hierdoor kwam zijn plan om in het buitenland te studeren abrupt tot stilstand. In plaats daarvan ging hij aan de slag bij het Ministerie van Financiën en later bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. ,, Ik had sinds kinds af aan eigenlijk al affiniteit en interesse in zaken die zich in de publieke sector en omringende arena afspeelden, toen ik daar bij het Ministerie van Financiën in de hoedanigheid van mijn rol in het corona team voor fiscale zaken ook op professioneel vlak mee in aanraking kwam, triggerde dat me om mijn reis in die hoek voort te zetten,” aldus Abdul.

Christopher Abdul ontvangt in 2013 zijn Havo-diploma.

De oproep van Bonaire

Hoewel Abdul zich succesvol ontwikkelde in Nederland, bleef Bonaire altijd in zijn gedachten. ,,Elke dag dat ik in Nederland woonde, volgde ik alles wat hier gebeurde. Ik had ook vaak contact met mijn vader Henk die hier op het eiland woont en het bedrijf Henk Transfer en Tours runt. Met hem deelde ik dan het nieuws wat ik las,” zegt hij. ,,Mijn hart ligt hier, en ik wilde altijd terugkomen met ervaring om echt bij te dragen aan de ontwikkeling van het eiland. Niet voor een kortstondig avontuur. Nee, ik wil hier blijven met mijn vriendin en kinderen.”

De beslissing om terug te keren werd echter versneld door een persoonlijke gebeurtenis. ,,Begin dit jaar is mijn moeder overleden, en dat heeft me aan het denken gezet,” vertelt Abdul emotioneel. ,,Ik was altijd bezig met lange termijn plannen, maar ik besloot dat ik nu de stap wilde maken om terug naar Bonaire te gaan. Het eiland is een paradijs voor mij. Het leven is kort en ik wil mijn tijd hier doorbrengen.”

Christopher Abdul werkte voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Werken voor de toekomst van Bonaire

Nu Abdul terug is, heeft hij een positie aangenomen bij het RCN als directiesecretaris voor de directeur. Hij zal zich onder andere bezighouden met strategisch organisatiebeleid en de CAO-onderhandelingen. ,,Ik zie de overstap van Nederland naar Bonaire niet als een stap terug, maar juist als een manier om met ervaring terug te komen en echt iets bij te dragen. Het is voor mij een hereniging van de twee werelden die mij hebben gevormd. Hoe mooi is het dat ik opgedane werkervaringen uit Den Haag mag gaan inzetten op mijn geboorte-eiland,” benadrukt hij.

Abdul heeft een visie op gewenste ontwikkeling en groei voor Bonaire. ,,Het eiland is een paradijs, maar dat paradijs moet wel beschermd worden,” legt hij uit. Visie op ontwikkeling en groei is erg belangrijk. Armoede is een groot probleem en de hoge prijzen maken het moeilijk voor lokale mensen. Het zijn dingen die mij aan het hart gaan.”

Hij pleit voor extra aandacht voor lokale mensen voor het bouwen of kopen van een huis. Ook ziet hij graag wat gebeuren aan de steeds verder stijgende importprijzen. ,,Er moet gekeken worden naar manieren om importprijzen beter te controleren en om regionaal te kijken naar importmogelijkheden. Markten zoals Mexico, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Brazilië zijn interessant. Hierdoor zijn we minder prijsafhankelijk van producten die uit Nederland en Amerika komen. Het wordt echt tijd dat we dichter bij huis gaan zoeken,” stelt hij voor. Een toekomstbestendige cargo-terminal speelt daar volgens hem een belangrijke rol in.

Familie heeft belangrijke rol

Naast zijn carrière is familie een belangrijke focus voor Abdul. ,,Ik ben een familiemens en hou ervan om in gezelschap te zijn van vrienden en familie,” zegt hij. Elise Winklaar, zijn vriendin, vult aan: “Het is mooi dat we beiden onze carrière hier kunnen voortzetten en onze kinderen kunnen opvoeden op Bonaire.” Winklaar start als frontdeskmanager bij Plaza Beach Resort.

Voor Abdul voelt de terugkeer naar Bonaire juist als een kans om iets positiefs te doen voor het eiland dat hij altijd als zijn thuis heeft beschouwd. ,,We hebben iedereen nodig: ondernemers, Europese Nederlanders, eilandskinderen en mensen uit de regio. Het is een samenwerking,” zegt hij vol overtuiging.

De verbondenheid met het eiland

Hoewel hij geen politieke ambities heeft, wil Abdul vanuit zijn huidige rol bij RCN bijdragen aan de ontwikkeling van Bonaire. ,,Mijn lokale sensitiviteit en ervaring in Den Haag helpen mij daarbij,” vertelt hij. Zijn betrokkenheid bij het eiland is duidelijk. Voor Abdul gaat het volgende week echt beginnen. ,,Ik kijk uit om met mijn kennis en ervaring het eiland te helpen bij een duurzame en inclusieve ontwikkeling”.

