Algemeen Gepensioneerden Bonaire houden gezamenlijk ontbijt bij Captain Don’s Habitat Redactie 01-09-2024 - 1 minuten leestijd

UPKH voorzitter Evelyn Cicilia geeft een overzicht van geplande activiteiten voor de rest van het jaar. Foto: Awor.nu

KRALENDIJK- Op zaterdagochtend kwamen meer dan 100 gepensioneerden van de Union di Penshonado Karibe Hulandes (UPKH) bijeen bij Captain Don’s voor een gezamenlijk ontbijt.

Het gaat om de eerste sociale activiteit sinds de vereniging zich afscheidde van de Union di Penshonado Antia Hulandes (UPAH) uit Curaçao. Harald Linkels, voorzitter van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), gaf een update over de financiële gezondheid van het fonds. Gezien de hoge dekkingsgraad van 130%, is het volgens Linkels goede hoop dat de pensioenen per 1 januari 2025 opnieuw zullen kunnen worden geindexeerd, net als in september 2023 en per 1 januari 2024 ook al het geval was.

Activiteiten

UPKH-voorzitter Evelyn Cicilia deelde ook plannen voor toekomstige activiteiten, waaronder een nieuwe invulling van de Dag van de Gepensioneerden. Deelnemers gaven aan uiterst tevreden te zijn met de bijeenkomst en te hopen op meer van dergelijke activiteiten.

