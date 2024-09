Column Auke op zondag: Vragen Redactie 01-09-2024 - 5 minuten leestijd

Zes leden van de Tweede Kamer bezochten Curaçao en Bonaire. De zes zijn lid van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Het bezoek leverde 41 vragen voor de betrokken ministers en staatssecretarissen op.

Het spreekt voor zich dat die vragen over het gevangeniswezen, rechtshulp en andere verwante onderwerpen gaan. *

Tot je bij vraag 37 en 38 komt. Die twee vragen zijn van ander kaliber.

Met vraag 37 slaan de Kamerleden een zijweg in.

Herkent u de zorgen op met name Bonaire over de explosieve en de ongeremde bevolkingstoename in de afgelopen jaren, onder andere veroorzaakt door forse migratie vanuit Europees Nederland, met allerlei gevolgen in de samenleving – zoals ontoereikende voorzieningen, verdringing, hogere huurprijzen – en de identiteit en cultuur van Bonaire? Wat is uw inhoudelijke reactie hierop?

Dat de zes deze weg willen benoemen is gezien hun vakgebieden wel begrijpelijk. Maar er staat niet wat er had moeten staan. Waar ze op willen wijzen is het gegeven dat een samenleving waarin de verschillen tussen arm en rijk alleen maar toenemen, de kans op problemen ook groeit.

Wat de betreffende Haagse bestuurders met deze vraag aan moeten, is onduidelijk.

Ze kunnen moeilijk de overheid van Bonaire onder curatele stellen om de identiteit en cultuur van het eiland veilig te stellen.

Vraag 38 komt voort uit gemakzucht:

Kunt u inzicht verschaffen in deze bevolkingstoename in de afgelopen vijf jaar en aangeven hoeveel daarvan in percentages wordt veroorzaakt door Europese Nederlanders, Amerikanen, Venezolanen en anderen?

Je kunt ook zelf even op de site van CBS kijken.

Een ander Kamerlid dat zich zorgen maakt over de toekomst van Bonaire is de heer Isa Kahraman, Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract. Meneer Kahraman las het artikel «After Polynesia and New Caledonia, Bakuwill help Bonaire in it’s fight against colonialism» en zag de contouren van een volksopstand.

In vraag 1 stelt de vragensteller dat Azerbeidzjan medeverantwoordelijk is voor die opstand mocht die binnenkort plaatsvinden:

Bent u op de hoogte van de genoemde artikelen over het vermeende misbruik van de Niet-Gebonden Beweging door Azerbeidzjan, zoals beschreven in «After Polynesia and New Caledonia, Baku will help Bonaire in its fight against colonialism» en «Manipulation of Anti-Colonial Narratives in FrenchOverseas Territories and Corsica»?

Daarna vraagt het Kamerlid of de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wel weten met wie we te maken hebben. Wat zijn de doelstellingen van bijvoorbeeld de Baku Initiative Group en de Bonaire Human Rights and Change Movement?

Ook hier kan Google bevredigende antwoorden geven, mocht je geïnteresseerd zijn.

Hoewel het antwoord op de vraag of die organisaties banden hebben met Azerbeidzjaanse en/of Bonairiaanse overheden, vermoedelijk niet boven water zal komen.

Vraag 3 is met een telefoontje te beantwoorden. Hierbij ga ik ervan uit dat James Finies het Kamerlid graag te woord wil staan.

Heeft u signalen ontvangen vanuit Bonaire dat er ontevredenheid heerst over de huidige positie binnen het Koninkrijk, en dat er mogelijk sprake is van een wens om deze positie te herzien of te verlaten?

In de laatste drie vragen wijst de heer Kahraman op de rol van Azerbeidzjan in de wereld.

Het antwoord op de vraag waarom het Kamerlid zo de nadruk legt op de rol van dat land, is vermoedelijk verklaarbaar door zijn afkomst.

Isa Kahraman is geboren in Turkije, maar is van Aramese afkomst. Armenië ligt ingeklemd tussen Turkije en Azerbeidzjan.

De verhouding met die twee landen wordt gekleurd door enerzijds de Turkse genocide van honderd jaar geleden die anderhalf miljoen Armeniërs het leven kostte. En anderzijds de recente etnische zuivering op Armeniërs in Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan.

Noten:

