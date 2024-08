Evenementen Viering van “La Birgen del Valle na Sorobon” op 8 september Redactie 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 8 september vindt op Sorobon de jaarlijkse viering van de “Maagd van de Vallei” plaats, en iedereen is van harte uitgenodigd. Dit feest is onderdeel van een langlopende traditie onder de vissersgemeenschap op Bonaire. Deze bijzondere dag is bedoeld om de Maagd van de Vallei, de beschermheilige van de vissers, te eren.

De dag begint om 15:00 uur met een officiële opening. Daarna volgt een mooie bootparade in de baai van Lac, waarbij een beeld van de Maagd wordt meegevoerd. Om 17:00 uur wordt een heilige mis gehouden bij de pier van Sorobon, met zang van het koor. De viering eindigt met toespraken, een toast en gezellige festiviteiten.

Het organiserend comité vraagt om de boten feestelijk te versieren met vlaggetjes, maar verzoekt om geen ballonnen te gebruiken om het milieu te beschermen.

