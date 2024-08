Media Rijksdienst Caribisch Nederland staat stil bij dag van de pers Hans Hofstra 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

Rijksdienst Caribisch Nederland staat stil bij de dag van de pers.

KRALENDIJK – Rijksdienst Caribisch Nederland heeft op vrijdag 31 augustus aandacht besteed aan de dag van de pers. Bij Happy’s food & drinks werden op een interactieve manier de medewerkers en leden van de pers aan elkaar gekoppeld.

Medewerkers van Rijksdienst Caribisch Nederland en de pers werden uitgenodigd om samen met elkaar te discussiëren over het thema ‘Gezamenlijk belang’. Op een interactieve manier mochten de verschillende groepen hun ideeën aan elkaar presenteren. Op een soms ludieke manier werden de verschillende gedachtes met elkaar gedeeld.

Dag van de pers

Bij de dag van de pers wordt in verschillende landen stil gestaan bij de rol van de pers in de samenleving. Deze dag is een jaarlijkse gelegenheid waarbij de Nederlandse journalistiek en media worden geëerd. De Dag van de Pers is bedoeld om het belang van een vrije en onafhankelijke pers te benadrukken, evenals de uitdagingen en risico’s waarmee journalisten in binnen en buitenland mee worden geconfronteerd.

