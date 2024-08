Luchtvaart & Reizen Luchthaven Bonaire start grondonderzoek voor toekomstige uitbreiding Redactie 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

Middels het onderzoek worden onder meer grotten onder het terrein in kaart gebracht. Foto: BIA

KRALENDIJK – Afgelopen week is Bonaire International Airport (BIA) gestart met grondboringen op het luchthaventerrein.

Nadat eerder al met behulp van metingen het gebied in kaart werd gebracht, wordt nu vervolgonderzoek gedaan naar de grondsamenstelling. In een laboratorium wordt de grondsoort vastgesteld. Ook worden holtes verder in kaart gebracht.



Op basis van de resultaten kan worden gestart met de uitwerking van de toekomstige uitbreiding van het platform en de terminal.

Vijftien meter



De grondboringen worden uitgevoerd door Geotron Caribbean. Er wordt op sommige plekken tot ruim 15 meter diep geboord.

