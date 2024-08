Evenementen Herdenkingsjaar slavernijverleden met thema ‘we are’ op Bonaire afgesloten Hans Hofstra 31-08-2024 - 2 minuten leestijd

Het herdenkingsjaar slavernijverleden met thema 'we are' is op Bonaire afgesloten.

KRALENDIJK – Op vrijdagavond organiseerde het Terramar Museum het laatste News Café. Gasten zoals Dyonna Benett en Kjelld Masoud Kroon waren uitgenodigd om te spreken over de ontwikkelingen rondom het slavernijverleden.

Zo’n 40 mensen waren gisteravond afgekomen op het goed georganiseerde News Café dat plaatsvond bij Captain Don’s Habitat. De avond werd gepresenteerd door Deya Mensche en Arjen de Wolff. Bezoekers konden de avond volgen in het Papiamentu en Nederlands.

Speciale gasten

Dyonna Benett en Kjelld Masoud Kroon waren speciaal naar Bonaire gekomen om te praten over ontwikkelingen rondom het slavernijverleden. Benett die opgroeide op Curaçao, omschrijft zichzelf als curator en erfgoedprofessional. In een artikel van trouw op 25 augustus zei Benett het volgende: ‘Je eigen kracht ontdekken is de eerste stap naar verandering en groei’. Masoud Kroon liet in zijn uitleg het publiek veel nadenken. Een van de bijzondere statements die hij maakte was: ,,De politiek loopt achter activisten aan. Dat is nog altijd zo. Eerst moeten activisten in actie komen, voordat er echt verandering gaat komen”.

De avond, die interactief was en op sommige momenten emotioneel werd voor betrokkenen, werd positief ontvangen. Niet alleen werd het slavernijverleden besproken, ook werd stil gestaan bij de huidige actualiteiten.

