Algemeen Gezaghebber Soliano bezoekt brandweer Caribisch Nederland Redactie 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

Gezaghebber Soliana met vertegenwoordigers van BKCN. Foto: OLB

KRALENDIJK – Gezaghebber John Soliano heeft kennisgemaakt met enkele leden van het managementteam van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN).

Tijdens de ontmoeting kreeg gezaghebber Soliano een rondleiding door het gebouw van het BKCN en kreeg hij meer inzicht in het werk van het brandweerkorps, niet alleen in woon- en niet-woongebieden, maar ook op de luchthavens van Caribisch Nederland.

Brandweerwagens

Later volgde een rit in een van de brandweerwagens. Het BKCN speelt een cruciale rol op het gebied van preventie en het bestrijden van incidenten in Caribisch Nederland.

