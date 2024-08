Consumenten Caribe Nobo, Bondigro en Warehouse goedkoopste supermarkten op Bonaire Redactie 30-08-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In juli 2024 heeft de Fundashon Tienda pa Konsumido Boneriano (FTPKB) prijsvergelijkingen uitgevoerd in 17 supermarkten op Bonaire. Helaas hebben drie supermarkten, namelijk Dragon City in Antriol (voorheen Progresso), Lian Xiang en Foody Markt, niet meegewerkt aan de prijsvergelijking.

Uit de vergelijking blijkt dat supermarkt Caribe Nobo zijn positie als nummer één heeft behouden. Caribe Nobo biedt een uitgebreid assortiment van basisproducten tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Met 29 producten uit de basislijst van FTPKB, ruim 10 meer dan de andere twee topwinkels, leidt winkelen bij Caribe Nobo tot een totale besparing van $ 86,14. Dit vertegenwoordigt een significante besparing van meer dan 40% in vergelijking met de hoogste prijzen elders voor vergelijkbare producten. Vooral in de categorie groenten en fruit blonk Caribe Nobo uit met de meest voordelige opties.

Op de tweede plaats eindigde Bondigro supermarkt, die voor 19 producten uit de basislijst een totale besparing van $ 66,79 boodschappers mogelijk maakt. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 46% ten opzichte van de duurste prijzen elders. Ook in de categorie groenten en fruit biedt Bondigro de meeste goedkope producten uit de basislijst aan. Daarnaast biedt Bondigro een relatief groot aantal huismerkproducten aan, die vaak goedkoper zijn dan elders. De niet-merkgebonden producten bij Bondigro zijn vaak van het huismerk Gwoon.

Warehouse neemt de derde plaats in met 18 geselecteerde basisproducten, één product minder dan Bondigro. Door te winkelen bij Warehouse kan de consument een totale besparing van $ 49,92 realiseren, wat neerkomt op een besparing van 46% in vergelijking met de hoogste prijzen elders. Ook Warehouse scoort goed in de categorie groenten en fruit en biedt scherpe prijzen voor huismerkproducten.

Conclusie

De conclusie die de consumentenwinkel trekt is dat Caribe Nobo, Bondigro en Warehouse alle drie aantrekkelijke keuzes bieden voor basisproducten, met een sterke focus op prijsbesparingen in verschillende productcategorieën. Deze resultaten benadrukken de waarde van deze supermarkten als voordelige opties voor het boodschappen doen.

FTPKB moedigt consumenten aangemoedigd om slim te winkelen en gebruik te maken van het verrichte prijsonderzoek om het boodschappenbudget te optimaliseren.

