Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Bloedafname Melanie Zandwijk 29 augustus 2024

Bonlab zoekt klantgerichte medewerker bloedafname. Werk je graag met patiënten en staat, klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid bij je voorop? Houd je van een dynamische werkomgeving? Wil jij het gezicht zijn van ons laboratorium? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij?

Een medewerker pre-analyse (bloedafname) met een MBO 3 werk- en denkniveau met bij voorkeur een opleiding als doktersassistent of verzorgende.

Je volgt de opleidingsmodules en toetsen die vereist zijn voor het goed kunnen uitvoeren van deze functie.

Je maakt onderdeel uit van de pre-analyse en voert onder andere de volgende taken uit: Klantvriendelijk informeren van zorgvragers aan de balie en het correct verwerken van hun gegevens en aanvraag Instructies geven aan en geruststellen van zorgvragers Registreren en verwerken van gegevens in de systemen Afnemen van bloedmonsters, feces, urine, swaps of biopten Monsters coderen, controleren en analyse- en verzendklaar maken.

Je werkt klantgericht, nauwkeurig en constructief samen in een team van pre-analisten.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een laboratorium in ontwikkeling met een divers team aan professionals.

Wij bieden een gedreven team in opbouw dat kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid voorop stelt en nieuwe producten wil ontwikkelen.

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Het gaat om een functie met een 39,5 urige werkweek en goede secundaire voorwaarden met een salarisindicatie tussen $ 2225,- en $ 3002,- bruto per maand (afhankelijk van je ervaring).

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar jmolina@bonairelab.org. De CV’s worden bij binnenkomst direct in behandeling genomen. Deze vacature staat langere periode open. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Jeny Molina via jmolina@bonairelab.org of via +599 717-8055 ext 517.

76