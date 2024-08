Nieuws van Bonaire Opnieuw uitval van stroom in meerdere wijken van Bonaire Redactie 29-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto WEB bonaire

KRALENDIJK – Opnieuw is er uitval van stroom in meerdere wijken van Bonaire gemeld. Net zoals twee dagen geleden is er overlast op verschillende locaties.

In de wijken Kaya Proud, Playa Pabou, Kaya Amsterdam, Sonrisa di Lac, Antriol, Nikiboko, Tera Kora, Amboina, Lagun Hill zijn meldingen gedaan van het uitvallen van stroom. Waarom er voor de tweede keer een grote stroomuitval in korte tijd is, is onbekend.

Update! Inmiddels is bekend dat de stroomstoring is veroorzaakt door schade aan een grote elektriciteitskabel, aangericht door een aannemer. Dit heeft geleid tot een elektriciteitsonderbreking in de volgende gebieden: Kaya Industria, Tera Cora en omgeving, Amboina, Nikiboko (gedeeltelijk), Lagun Hill en omgeving, Antriol Pariba, Den Stashi, Bona Bista, Nord di Saliña, Nawati, Kaya Amsterdam, Playa Pabou (gedeeltelijk), en bario Nieuw Amsterdam en omgeving.

