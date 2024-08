Gezondheidszorg Open dag Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland succesvol verlopen Redactie 29-08-2024 - 0 minuten leestijd

Foto: Het team van Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Op woensdag 28 augustus organiseerde het team van Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland in samenwerking met Fundashon Mariadal een Open dag.



Geïnteresseerden konden hier met alle vragen over de borst- en baarmoederhalskankerscreening terecht. Dames tussen 50 en 75 jaar konden direct een mammografie (röntgenfoto van de borsten) laten maken of een afspraak daarvoor inplannen. Ook dames tussen 30 en 60 jaar hadden de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een uitstrijkje bij hun huisartspraktijk.

