Economie Norwegian Cruise Line stopt in 2025 met aanmeren op Bonaire Hans Hofstra 29-08-2024 - 1 minuten leestijd

De Norwegian Prima meerde in 2024 aan op Bonaire. Foto: Norwegian Cruise Line

KRALENDIJK – Het cruiseschipbedrijf Norwegian Cruise Line heeft aangekondigd dat het in 2025 niet meer naar Kralendijk, Bonaire zal varen. Dit besluit geldt voor reizen van de Norwegian Viva tussen 5 januari en 13 april 2025.

In een verklaring zegt het bedrijf: ,,We hebben enkele reizen van de Norwegian Viva (3950 passagiers) aangepast om de routes te optimaliseren en onze gasten een betere vakantie-ervaring te bieden. Deze aanpassingen ondersteunen ook onze inspanningen op het gebied van brandstofoptimalisatie, milieu en duurzaamheid, en zorgen ervoor dat we voldoen aan de wereldwijde maritieme regelgeving. Vanwege deze veranderingen zal de Norwegian Viva niet langer Kralendijk, Bonaire aandoen tijdens de bovengenoemde reisdata. In plaats daarvan verlengen we het verblijf van het schip in Punta Cana (La Romana), Dominicaanse Republiek; Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curaçao; Castries, St. Lucia; en Basseterre, St. Kitts.”

Bonaire havenmeester Gunther Flanegin reageerde op het besluit: ,,Vanuit Bonaire is er geen enkele reden waarom Norwegian Cruise Line niet meer aanmeert. De rederij heeft ons laten weten dat ze hun route aan het optimaliseren zijn, met name om brandstof te besparen en kosten te verlagen. Het heeft niets te maken met de haven of onze diensten. Ook staat deze beslissing los van de discussie over het aantal cruiseschepen dat op Bonaire mag aanmeren.”

