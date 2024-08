Ingezonden stukken Ingezonden: De vuilnisbelt Redactie 29-08-2024 - 2 minuten leestijd

Op 27 augustus maakt Bonaire.nu bekend dat gedeputeerde Cicilia zoekt naar een structurele oplossing voor de vuilnisbelt, die op het eiland bekend staat als landfill. Naar aanleiding daarvan heb ik de volgende reactie.

De branden van de landfill worden veroorzaakt door broei. Broei ontstaat door opwarming en dat leidt tot zelfontbranding in de grond. Daar helpt helemaal niets tegen. En omdat we niet weten wat er allemaal in de grond van de landfill ligt is elke brand in potentie een gevaar voor de volksgezondheid. Het bestrijden van de branden door er diabaas over te schuiven is een tijdelijke schijnoplossing omdat de branden telkens opnieuw ontstaan door die broei.

Gedeputeerde Cicilia is sinds mei van dit jaar op zoek naar een structurele oplossing. Welnu mevrouw Cicilia, die is er en bestaat uit twee delen. Allereerst dient er een milieuvriendelijke afvalverwerkingsinstallatie te komen, zodat het storten van afval op de landfill kan worden gestaakt. Een mogelijke locatie voor zo’n installatie is het voormalige BOPEC terrein. Dit deel van de oplossing gaat de financiële mogelijkheden van het eiland ver te boven, maar ook de benodigde deskundigheid is hier niet. Die zullen dus beide uit Europees Nederland moeten komen. Daar staan meerdere van dit soort verwerkingsbedrijven.

Het tweede deel van de oplossing is dat de landfill dient te worden gesaneerd. Want de broei en branden blijven de komende decennia gewoon doorgaan wanneer de landfill er blijft liggen zoals hij er ligt. Ook daarvoor is deskundigheid van elders nodig. Alle andere oplossingen zijn geen oplossingen, maar doekjes voor het bloeden. En nemen de gevaren voor de volksgezondheid niet weg.

Wellicht is er voor de structurele oplossing samenwerking mogelijk met Aruba en Curaçao want daar worstelt men met precies hetzelfde probleem. Bij de BOPEC ligt de pier al waar de schepen met afval kunnen afmeren.

René Roders

