Aspiranten bevelvoerdersopleiding BKCN bezig met praktijkoefeningen 29-08-2024

De aspirant bevelvoerders moeten diverse opdrachten uitvoeren. Foto: BKCN

KRALENDIJK – Onder begeleiding van ervaren instructeurs ontwikkelen de aspirant bevelvoerders van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) essentiële vaardigheden die nodig zijn om effectief te reageren op noodsituaties. Tussen 12 augustus en 26 september zullen oefeningen gehouden worden bij de brandweerkazerne, op het vliegveld en op diverse openbare locaties.

De oefeningen zijn gericht op brandbestrijding bij zogenaamde risicogebouwen zoals bijvoorbeeld woningen, scholen, restaurants, benzinestations, kinderopvangcentra. Deze oefeningen worden droog gehouden waarbij gebruikt wordt gemaakt van o.a. brandweervoertuigen en speciale computerprogramma’s. Op deze manier worden de praktijksimulaties realistischer gemaakt zodat de deelnemers goed kunnen oefenen. Deze praktijksimulaties zijn mede mogelijk dankzij de samenwerking en beschikbaarheid van gebouwen en instellingen op Bonaire.

Intensief

In maart 2024 is het Brandweerkorps Caribisch Nederland gestart met een intensieve bevelvoerdersopleiding welke grotendeels plaatsvindt op Bonaire. In de maand mei 2024 hebben de aspirant bevelvoerders van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hun eerste blok met succes behaald. Vanaf 12 augustus is de 2de blok gestart welke doorloopt tot eind oktober 2024, inclusief twee intensieve trainingsweken in Nederland en Duitsland.

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) vraagt de bewoners om rekening te houden met deze oefeningen.

