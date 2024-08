Economie Nieuwe handelsmissie naar Panama op komst Hans Hofstra 28-08-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto Handelsmissie in Colombia eerder dit jaar - Foto Holland House Colombia

KRALENDIJK – Na een succesvolle handelsmissie naar Colombia, lijkt er op korte termijn opnieuw een versterking van de banden met buurlanden te komen. Onder leiding van Speciaal Gezant Edison Rijna, zal er voor de bedrijven van de BES-eilanden een nieuwe missie worden georganiseerd.

In juni 2024 gingen maar liefst 25 bedrijven vanuit de BES-eilanden bedrijven richting het Colombiaanse Bogota om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Succesvol. Niet alleen bleek het de grootste handelsmissie in de geschiedenis voor Bonaire te zijn. Ook kwamen verschillende bedrijven in contact met Colombiaanse collegae. Voor het Bonairiaanse Elegance Spa zorgde het voor nieuwe samenwerkingen.

Wanneer de nieuwe handelsmissie precies is gepland, is nog niet bekend. Halverwege september wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.

