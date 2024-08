Politie & Justitie Justitiële ketenpartners houden multidisciplinaire actie tegen ondermijning Bonaire Redactie 28-08-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK- Justitiële ketenpartners op Bonaire, waaronder Regionaal Informatie – en Expertise Centrum Caribisch Nederland (RIEC CN), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke Marechaussee (KMAR), de Douane CN, de directie Toezicht en Handhaving van het openbaar lichaam Bonaire, de afdeling Arbeidsinspectie van de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Immigratie en Naturalisatie Dienst CN (IND), hebben op dinsdagochtend op twee locaties op het eiland multidisciplinaire controles gehouden.

Bij deze controles werden alle aanwezigen gecontroleerd op de juiste verblijfsdocumenten en is er ook gekeken naar signalen van ondermijning. Er werden twee personen meegenomen tijdens de controles. Éen persoon voor verdere controle en één persoon, die zich illegaal op het eiland bevond, ter terugzending naar het land van herkomst.

De signalen hebben betrekking op een vermoeden van het overtreden van de wet- en regelgeving met betrekking tot het verblijf en werk van vreemdelingen.

Het RIEC CN speelt een cruciale rol in de aanpak van ondermijning op Bonaire. Door samenwerking en het delen van informatie tussen verschillende instanties wordt de effectiviteit van controles en interventies vergroot, met als doel de veiligheid en integriteit op het eiland te waarborgen.

RIEC CN is een samenwerkingsverband, waarbij het RIEC CN de spin in het web is met betrekking tot het in verbinding brengen van de ketenpartners. Onder andere middels informatie-uitwisseling om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, preventie en de ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke controles en acties.

Ondermijning

Voor ondermijnende criminaliteit maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en (overheids)diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning.

