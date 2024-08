Algemeen Gedeputeerde Cicilia geeft aftrap voor eerste groenvoorzieningsproject Bonaire Redactie 28-08-2024 - 1 minuten leestijd

Gedeputeerde Anjelica Cicilia helpt een handje mee bij de aftrap van het project. Foto: OLB

KRALENDIJK – In het kader van het “Proyekto Bibienda Pagabel/Woondeal” zullen 148 woningen worden gebouwd in Dawari, waarbij voor het eerst een “natuurinclusieve aanpak” wordt gehanteerd.

Dit houdt in dat de bestaande vegetatie zoveel mogelijk behouden en versterkt wordt, in plaats van het gebied kaal te schaven. Dawari is het eerste gebied waar deze methode wordt toegepast.

Gedeputeerde Anjelica Cicilia gaf het startschot voor het eerste project van deze soort. Deze aanpak is uniek is voor zowel Bonaire als het Caribische deel van het Koninkrijk. De aanpak zal ook worden toegepast bij de ontwikkeling van andere gebieden, zoals Rincon Pariba.

