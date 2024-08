Onderwijs Uniek lesproject voor Bonairiaanse SGB Scholieren Redactie 26-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Cees Luckhardt, een Amsterdamse geschiedenis- en burgerschapsdocent, heeft in samenwerking met de Bonairiaanse organisatie FuHiKuBo een bijzonder lesproject ontwikkeld voor lokale scholieren op Bonaire. Luckhardt raakte tijdens zijn werk op het eiland tussen 2000 en 2003 gefascineerd door de Bonairiaanse geschiedenis en cultuur. Deze passie leidde tot een langdurige samenwerking met de lokale historicus Boi Antoin, wat in 2012 en opnieuw in 2023 resulteerde in de publicatie van een standaardwerk over de koloniale zoutgeschiedenis van Bonaire.

Het nieuwe lesproject, dat vanaf 6 september van start gaat, heeft als doel om Bonairiaanse scholieren hun eigen geschiedenis te laten onderzoeken. In totaal zullen 160 leerlingen op ‘Dia di Boneiru’, de dag van Bonaire, beginnen met het bestuderen van hun familiegeschiedenis, de geschiedenis van hun wijk en het eiland. De meest opmerkelijke ontdekkingen worden vanaf 15 december tentoongesteld in het Terramar Museum, waar alle eilandbewoners gratis toegang tot krijgen.

In januari zal een tweede groep scholieren aan het project deelnemen. Naast de samenwerking met de SGB en het Terramar Museum, wordt het project ook ondersteund door de lokale archeologie-scholierengroep Bonai, evenals door diverse organisaties uit Amsterdam, waaronder Burobraak en Fawaka, die bijdragen met onder andere docententrainingen over wereldburgerschap en geschiedenisonderwijs.

