Tweede lichting HR-Werkt! Bonaire studenten vertrekt naar Nederland voor werk-leertraject 26-08-2024

De eerste lichting studenten is inmiddels al halverwege het programma. Foto: TEAM Bonaire

KRALENDIJK – Op maandag 2 september vertrekken Koeyman Bautista en Milton Gordillo Lizcano naar Nederland om deel te nemen aan een 18 maanden durend betaald werk-leertraject in maritieme technologie.

Dit avontuur, dat hen wordt aangeboden via het ‘Perspectiva Boneiru’-project, markeert de tweede lichting BBL-studenten die deze kans vanuit Bonaire krijgt. Sjoukje van der Es, werk-leerbegeleider bij HR-Werkt! Bonaire, zal hen tijdens de eerste weken in Nederland begeleiden.

De eerste lichting, bestaande uit Niyandrew en Wintley, is nu halverwege hun traject en zal naar verwachting eind maart 2025 terugkeren naar Bonaire. De betrokkenheid van Judith Brekelmans (HR-adviseur), Marcelino Mauricio (projectbegeleider en coach) en Evert-Jan van der Es (CEO HR Group) was cruciaal bij de selectie en begeleiding van de kandidaten.

HR-Werkt! biedt de studenten een breed leerprogramma waarin ze kennismaken met alle divisies van de HR Group, waaronder HR Piping, HR Prefab en HR Propulsion. Naast hun MBO-opleiding in maritieme technologie via Firda (voorheen ROC Friese Poort Sneek), volgen ze een intern trainingsprogramma dat is afgestemd op hun behoeften.

Het ‘Perspectiva Boneiru’-project is bijzonder vanwege de intensieve begeleiding die de jongeren ontvangen tijdens hun verblijf in Nederland. Een team van mentale coaches, taalmaatjes, werk-leerbegeleiders en een psycholoog, deels afkomstig uit Bonaire en Curaçao, staat klaar om Koeyman en Milton te ondersteunen.

Groei

HR-Werkt! kijkt uit naar verdere groei en ontwikkeling van het project, met plannen om de activiteiten verder uit te breiden in het Caribisch gebied en de Centraal- en Zuid-Amerikaanse regio. Dit markeert een belangrijke volgende stap in het succes van ‘Perspectiva Boneiru’.

