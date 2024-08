Politie & Justitie Schoten afgevuurd vanuit auto op huis aan Kaya Papa Cornes Redactie 26-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de vroege ochtenduren van zondag, rond 4:30 uur, vond een drive-by schietincident plaats bij een huis aan de Kaya Papa Cornes.

Een voertuig reed voorbij en loste schoten vanuit een vuurwapen in de richting van het betreffende huis. Er waren geen gewonden. Een woordvoerder van KPCN laat weten de zaak verder in onderzoek te hebben.

Informatie

De politie vraagt iedereen die iets gezien of gehoord heeft, of relevante informatie heeft, om contact op te nemen met de politie op 715-8000 of via de anonieme tiplijn 9310.

