Bonairiaanse Kunstenaar Ghislaine Monte Winnaar op Internationaal Street Art Festival in Italië Redactie 26-08-2024

Ghislaine in Grazie (2024) || Foto credits - C. Corradi

GRAZIE, ITALIË – De Bonairiaanse kunstenaar Ghislaine Monte, beter bekend als ‘Ghis.Arts’ op het eiland, heeft onlangs deelgenomen aan het prestigieuze internationale Street Art Festival, Concorso Internazionale dei Madonnari, in Grazie, Italië. Dit evenement, dat plaatsvond van 13 tot 15 augustus, markeerde de 50ste editie van het festival, waar de kunstvorm van ‘Madonnari’ zijn oorsprong vindt.

“Voor mij voelt het deelnemen aan de wedstrijd in Grazie als de Olympische Spelen van street art. Het is een topsport die heel veel van je lichaam eist,” aldus Ghislaine, die zichtbaar trots is op haar prestatie.

Ghislaine nam deel in de categorie ‘Semplici’ en won de derde prijs voor haar indrukwekkende kunstwerk geïnspireerd door de Minotaurus. Het festival was extra bijzonder vanwege het thema dat dit jaar was gekozen: elke kunstenaar kreeg een zin uit Dante’s ‘Goddelijke Komedie’ toegewezen om als inspiratiebron te gebruiken. Ghislaine kreeg de zin: **”L’infamia di Creti era distesa/che fu Concetta né la falsa vacca”** (Engels: “Creti’s infamy was widespread/ which was conceived in the false cow”), een verwijzing naar de mythische Minotaurus. Ondanks de uitdagingen van hevige regen en het tekenen door de nacht heen, wist zij haar kunstwerk binnen de gestelde 30 uur te voltooien.

Met haar derde plaats promoveert Ghislaine naar de hogere categorie ‘Qualificati’, waarin ze volgend jaar zal mogen deelnemen. Het winnen van deze prijs is een belangrijke prestatie, aangezien de competitie meer dan 136 kunstenaars uit verschillende delen van de wereld telde, verdeeld over drie categorieën: Paradiso, Purgatorio en Inferno.

In de week ervoor had Ghislaine ook deelgenomen aan het internationale street art festival in Wilhelmshaven, Duitsland, dat plaatsvond van 2 tot 4 augustus. Hoewel ze dit jaar geen prijs won in Wilhelmshaven, maakte ze een prachtig kunstwerk geïnspireerd door de cultuur en natuur van Bonaire, waarbij het verhaal van Mamparia Gutu en de papegaaivis centraal stond. Vorig jaar won ze hier nog de eerste prijs in de categorie ‘Vrije Kunstenaar’.

Ghislaine is de enige kunstenaar van de ABC-eilanden die deelneemt aan deze internationale street art festivals. “Elk jaar krijg ik de vraag: ‘Waar ligt Bonaire?’ en dan laat ik zien hoe mooi ons eiland is. Dit is wat ik het allerleukst vind—de reacties wanneer mensen onze blauwe wateren zien,” vertelt ze enthousiast. “Met de jaren is me ook opgevallen dat steeds meer mensen weten waar het is, meestal omdat ze met een cruiseboot op vakantie zijn geweest.”

Haar kunstwerken, die met speciaal stoepkrijt worden gemaakt, zijn een vorm van performance art, die de vergankelijkheid van het moment viert. De werken spoelen weg bij de eerste regenbui, wat deze kunstvorm des te unieker maakt. Ghislaine doet dit met veel trots en toewijding, met als doel om Bonaire en haar rijke cultuur te vertegenwoordigen op het wereldtoneel.

