Natuur Sjon van Essen benoemd als interim-directeur van STINAPA Redactie 25-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – STINAPA heeft Sjon van Essen aangesteld als interim-directeur. STINAPA zegt dat van Essen een ervaren leider is met een bewezen staat van dienst in het versterken van de effectiviteit en capaciteit van organisaties. In nauwe samenwerking met het bestuur leidt hij momenteel STINAPA door een herbezinningstraject dat naar verwachting tot begin 2025 zal duren.

Van Essen heeft al eerder met STINAPA samengewerkt, onder andere aan de nieuwe CAO-overeenkomst en bij leidinggevend coaching. Tijdens deze projecten heeft hij het vertrouwen van zowel het bestuur als het leiderschapsteam weten te winnen.

Het bestuur van STINAPA spreekt tevens zijn dank uit aan Kalli De Meyer, die het afgelopen jaar als conservatiedirecteur heeft gewerkt. Zij heeft zich gericht op het opbouwen van sterke relaties met externe partijen en het versterken van de interne organisatie. Dankzij haar inzet ligt er nu een solide basis waarop verder gebouwd kan worden.

STINAPA bedankt Kalli voor haar uitstekende bijdragen en leiderschap in het afgelopen jaar en wenst Sjon veel succes in zijn nieuwe rol.

