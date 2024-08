Politiek & Bestuur Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid bezoekt Eilandsraad van Bonaire Redactie 24-08-2024 - 1 minuten leestijd

Leden van de eilandsraad, samen met de leden van de Tweede Kamercommissie op het bordes van de Passangrahan. Foto: Eilandsraad

KRALENDIJK- Op woensdag heeft de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een bezoek afgelegd bij de Eilandsraad van Bonaire. Het thema van deze bijeenkomst was de eerstelijns rechtshulpvoorziening op het eiland, een onderwerp dat van groot belang is voor de rechtspositie van de inwoners van Bonaire.

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de huidige staat van de rechtshulpvoorzieningen en de uitdagingen waarmee Bonaire geconfronteerd wordt. De leden van de Eilandsraad hebben hun zorgen en aanbevelingen gedeeld met de commissie, waarbij de nadruk lag op het starten van een eerstelijns rechtshulpvoorziening (juridisch loket).

De bijeenkomst werd als positief ervaren door zowel de leden van de Eilandsraad als de commissieleden van de Tweede Kamer. De Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid heeft tijdens het gesprek via diverse vragen input gekregen ter voorbereiding van het verdere debat met het ministerie van justitie en veiligheid over rechtshulp in Caribisch Nederland, die deze punten zal presenteren aan de Minister voor Rechtsbescherming. Als concrete uitkomst van deze vergadering zullen de gepresenteerde punten en aanbevelingen van de Eilandsraad toegezonden worden aan de commissie.

Samenwerking

De Eilandsraad van Bonaire kijkt uit naar een goeie samenwerking met de commissie en de verdere stappen die zullen worden ondernomen om de rechtsbescherming van de inwoners van Bonaire te waarborgen.

