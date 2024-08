Sport & Vrije tijd Spectaculaire Surf- en BMX-show vandaag bij de Boulevard van Kralendijk Hans Hofstra 24-08-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Sportliefhebbers kunnen vandaag genieten van de mooiste Surf en BMX-sprongen. Bij de Waf di Piskado aan de boulevard van Kralendijk zullen verschillende bekende sporters extreme kunsten laten zien. De surfers laten op het onderdeel tow-in spectaculaire sprongen zien. BMX’ers zullen via een schans in de lucht verschillende oefeningen laten zien om het publiek te vermaken.

Maurison Martines die organisator is van het evenement Extreme Summer Dream laat weten uit te kijken naar het evenement. ,,Vorig jaar stond de hele boulevard vol. Ik denk dat er vandaag nog meer mensen gaan komen”.

Surftoppers zijn aanwezig

Professionele surfers zoals Kiri Thode, Youp Schmit, Taty en Tonky Frans zullen op het onderdeel tow-in alles uit de kast halen. Bij dit onderdeel worden zij op snelheid gebracht door een speedboat. Een andere boot zorgt voor een golf op het water. Uiteindelijk zullen zij via deze golf de lucht in worden gebracht, waar zij de meest extreme oefeningen laten zien.

,,Dit is een mooi onderdeel. Maar ook de BMX’ers gaan morgen los. Jong en oud mag meedoen. Ook kinderen. Het is geen probleem als je geen fiets hebt. Wij hebben hier extra exemplaren staan. Op de pier gaan de BMX’ers via een schans in de lucht hun oefeningen laten zien. Uiteindelijk landen zij in het water. Het gaat niet om de winst. Er is dus geen competitie. We willen vooral het publiek vermaken”, aldus Martines. Er moest veel werk worden verricht om de pier op tijd af te hebben.

Herstel visserspier

Afgelopen dagen werd de visserspier aan de boulevard hersteld. Grote gaten waren in de pier geslagen door hoge golven. De organisatie heeft dit provisorisch gerepareerd, zodat het evenement vandaag kan doorgaan. Niet alleen zijn er surfers en BMX’ers aanwezig. Ook kan er mee worden gedaan aan de wedstrijden op de Sup. Inschrijven kan ter plekke.

Double backflip 360

Toch lijkt het niet alleen om het plezier te gaan. Martines heeft een doel. Hij wil namelijk een nieuwe oefening aan het publiek laten zien: ,,Ik ga morgen een double backflip doen. Dit deed ik vorig jaar ook. Maar het grote verschil is, dat ik er dit jaar een 360 bij ga doen. Dit is nieuw. We kijken er naar uit, om vandaag een prachtige show te geven”.

Alle activiteiten zijn vlakbij de boulevard bij waf di Piskado te bewonderen. De eerste activiteiten starten om 12.00 uur. Het evenement duurt tot uiterlijk 19.00 uur. Op de boulevard zijn er verschillende stands waar iets gegeten of gedronken kan worden.

