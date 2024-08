Sport & Vrije tijd Bonairiaans voetbalteam speelt twee thuiswedstrijden in Nations League Hans Hofstra 24-08-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire speelt twee thuiswedstrijden in de Nations League. Foto: Flavio Maestroni / Federashon Futbol Boneriano

RINCON – Het nationale Bonairiaanse voetbalelftal speelt op 5 en 8 september twee thuiswedstrijden in de Concacaf Nations League. Op 5 september spelen zij tegen Saint Vincent and the Grenadines. Op 8 september nemen ze het op tegen El Salvador. Beide wedstrijden worden gespeeld in het Stadion Antonio Trinidad.

Afgelopen seizoen werd het nationale team van Bonaire tweede in League C van de Nations League. Hierdoor promoveerden zij naar League B, waar zij dit seizoen drie sterke tegenstanders treffen. Ook Montserrat zal richting Bonaire afreizen. Zij spelen twee wedstrijden, maar niet tegen Bonaire.

Programma League B Nations League in Bonaire

Datum Thuis Uit Locatie Tijdstip 5 september Montserrat El Salvador Stadion Antonio Trinidad 16.00 uur 5 september Bonaire Saint Vincent and the Grenadines Stadion Antonio Trinidad 21.00 uur 8 september Saint Vincent and the Grenadines Montserrat Stadion Antonio Trinidad 16.00 uur 12 september El Salvador Bonaire Stadion Antonio Trinidad 21.00 uur

