Evenementen TCB organiseert kinderspeurtocht tijdens Toerismemaand Redactie 23-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert voor de tweede keer een leuke speurtocht voor kinderen, tijdens de Toerismemaand in september. De speurtocht vindt plaats op zaterdag 21 september 2024 in Kralendijk, van 10.00 tot 12.00 uur.

Teams van vijf kinderen, begeleid door een volwassene, zullen verschillende toeristische en historische locaties verkennen en deelnemen aan activiteiten. Elk team moet een fantasiekostuum dragen dat een toegewezen dier voorstelt.

Prijzen

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. Dit kan bij de TCB tot uiterlijk woensdag 4 september 2024. Prijzen worden uitgereikt aan de beste teams tijdens het “Taste of Bonaire” evenement op 28 september.

