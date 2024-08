Algemeen Fundashon Alzheimer Bonaire vijfde ontvanger van donatie Cadushy Distillery Redactie 23-08-2024 - 1 minuten leestijd

Cadushy Directeur Eric Gietman overhandigt de cheque aan vertegenwoordigers van de Fundashon Alzheimer Bonaire. Foto: Cadushy Distillery.

KRALENDIJK – Op donderdag ontving Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) een donatie van 1.500 US$ van The Cadushy Distillery als onderdeel van de viering van het 15-jarig jubileum. Het gaat om de vijfde donatie door Cadushy is verstrekt.

De donatie van The Cadushy Distillery helpt direct bij de uitvoering van het DEDICATED ABC-eilanden project, dat in 2023 begon. Dit project wil de zorg voor mensen met dementie verbeteren door zorgverleners beter te trainen en educatieve middelen te ontwikkelen

Ter ere van het jubileum brengt Cadushy ook een speciale fles uit, waarvan de opbrengst naar lokale goede doelen gaat, waaronder Fundashon Alzheimer Bonaire.

