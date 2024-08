Algemeen Vrijwilligers brengen noodgoederen van Bonaire naar Union Island Hans Hofstra 22-08-2024 - 2 minuten leestijd

Goederen worden vanuit Bonaire naar Union Island gebracht.

CLIFTON HARBOUR – Verschillende vrijwilligers hebben afgelopen week noodgoederen van Bonaire naar Union Island gebracht. Union Island is onderdeel van Sint Vincent & de Grenadines. De goederen waren hard nodig. Volgens premier Ralph Gonsalves zouden door de storm Beryl afgelopen maand 90% van de huizen op het eiland beschadigd zijn geraakt.

Bonaire kwam afgelopen maand met de schrik vrij. De storm Beryl leek even op het eiland af te komen, maar week op het laatste moment toch meer af richten het noorden. Toch waren er vele eilanden die wel te maken kregen met het natuurgeweld. Union Island was hier één van. Het eiland lag in de baan van de storm. Bewoners zagen op 1 juli vele huizen verwoest worden.

Vrijwilligers brengen noodgoederen van Bonaire naar Union Island.

Watermakers geven vers water

Vrijwilligers op Bonaire besloten om hulp te bieden. Goederen werden op Bonaire verzameld en met de boot Toroa richting Union Island gevaren. De overtocht duurde vier dagen. Een van de vrijwilligers laat aan Bonaire.nu weten: ,,We hebben niet alleen hulpgoederen gebracht. Ook hebben we met de watermakers op onze boot, schoon drinkwater gemaakt. Dit hebben we overgeheveld naar de tanks op het eiland. Bewoners van het eiland namen alle goederen dankbaar in ontvangst”.

0