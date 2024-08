Gezondheidszorg Nieuwe zorgopleidingen gestart op Bonaire Redactie 22-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zijn dinsdag 20 augustus nieuwe opleidingen voor Doktersassistent en Apothekersassistent van start gegaan. Deze opleidingen zijn mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Aruba, Curaçao, de BES-eilanden en Nederland, om het tekort aan zorgpersoneel op de eilanden aan te pakken.

Door het tekort aan gekwalificeerde medewerkers op de eilanden en het kleine aantal studenten per eiland, is besloten om samen te werken en deze zorgopleidingen gezamenlijk aan te bieden. De ministeries van OCW en VWS ondersteunen deze samenwerking. Ook Primary Care Caribbean (PCC), een onafhankelijke organisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS de huisartsenpraktijken op Bonaire helpt versterken, uitbreiden en opleiden, heeft hieraan bijgedragen.

Ook al werkzame assistenten op Bonaire doen mee om hun vaardigheden te verbeteren. Met deze stap wordt de zorg op de eilanden versterkt en voorbereid op de toekomst.

