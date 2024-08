Economie ‘Fast Ferry biedt economische kansen voor zowel Aruba als Curaçao’ Redactie 22-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Al enkele jaren wordt de mogelijkheid onderzocht om een Fast Ferry-verbinding tussen de eilanden Aruba, Curaçao en mogelijk ook Bonaire te introduceren. In mei 2023 ondertekenden minister Geoffrey Wever van Aruba en minister Ruisandro Cijntje van Curaçao een Memorandum of Understanding (MoU) om de economische samenwerking tussen Aruba en Curaçao te bevorderen.

Gedurende het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven genomen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, onder andere op het gebied van eerlijke handel. Recentelijk hebben verschillende commerciële partijen interesse getoond in het starten van een ferryverbinding, eerst tussen Aruba en Curaçao en in een volgende fase met Bonaire.

Vanwege deze hernieuwde interesse besloot de Arubaanse ministerraad in juni 2023 om een Commissie voor Ferryverbindingen in te stellen, met als taak advies te geven over de noodzakelijke voorwaarden voor een ferryverbinding tussen Aruba en Curaçao.

Op basis van het FOICE-rapport concludeerde de commissie dat een passagiersferry de noodzakelijke publieke voorwaarden aanzienlijk vereenvoudigt in vergelijking met een ferry die zowel passagiers als vracht vervoert.

De Raad van Ministers van Aruba heeft de voortgang van dit project goedgekeurd, en afgelopen vrijdag kwamen minister Geoffrey Wever en de Curaçaose minister van Economische Zaken, Ruisandro Cijntje, overeen dat Aruba en Curaçao gezamenlijk de implementatie van dit project zullen starten.

Onlangs is de Fast Ferry ook opgenomen als project in het Landspakket, in het kader van de bevordering van handel in de regio van het Nederlandse Caribisch gebied. Nederland zal technische ondersteuning bieden bij de implementatie. Dit project zal het eerste zijn dat wordt uitgevoerd tussen de twee eilanden binnen het kader van het Landspakket.

