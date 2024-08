Overheid Werkconferentie over betaalbare woningen Bonaire van start Redactie 21-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK– Gedeputeerden Cicilia en Den Heyer hebben de Werkconferentie “Uitvoering Proyekto Bibienda Pagabel” officieel geopend. Deze bijeenkomst wordt een belangrijke stap in het realiseren van betaalbare woningen voor de Bonairiaanse gemeenschap, een urgent en ambitieus project dat cruciaal is voor de toekomst van het eiland.

In de Nota Grondbeleid 2022 – 2025 heeft de Eilandsraad vastgelegd dat er met spoed behoefte is aan betaalbare woningen op Bonaire. Dit heeft geleid tot het plan Proyekto Bibienda Pagabel, dat voorziet in de bouw van 2.100 betaalbare woningen tussen 2024 en 2030. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft zijn steun toegezegd door medefinanciering van het project.

De voorbereidingen voor dit grootschalige woningbouwproject zijn inmiddels in volle gang. Het Bestuurscollege staat klaar om de laatste stappen te zetten om de uitvoeringsfase te starten in de gebieden Rincon Pariba en Dawari, waar in totaal 210 woningen gepland staan. Tijdens de Werkconferentie presenteerde Programma Manager Raymond Begina de uitgewerkte stedenbouwkundige plannen voor deze gebieden aan gedeputeerden Cicilia en Den Heyer. Zoals voorgeschreven in het Grondbeleid 2022 – 2025 zullen deze plannen eerst ter goedkeuring aan de Eilandsraad worden voorgelegd.

Belangrijk

Gedeputeerde Cicilia benadrukte het belang van samenwerking in dit project: “We zijn blij dat zowel interne als externe stakeholders hun maximale inzet hebben toegezegd om betaalbare woningen te realiseren voor onze mensen.” Het Bestuurscollege kijkt ernaar uit om, samen met alle betrokken partijen, dit belangrijke project tot een succes te maken en zo te voldoen aan de dringende woonbehoefte op Bonaire.

