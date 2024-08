Kunst, Cultuur en muziek Oproep aan erfgoedinstellingen: Digitaliseer je collectie Redactie 21-08-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen de kans om hun collecties te digitaliseren dankzij een nieuwe oproep van het Mondriaan Fonds. Deze oproep is bedoeld voor musea, archieven en andere instellingen die hun collecties beter toegankelijk willen maken voor het publiek.

De oproep richt zich op erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch gebied die hun collecties nog niet of slechts gedeeltelijk hebben gedigitaliseerd. Instellingen kunnen geld aanvragen om hun collecties te digitaliseren of om een plan te maken voor digitalisering. Het doel is om erfgoed toegankelijker te maken, zowel online als fysiek. Er is ook ondersteuning beschikbaar via het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het Mondriaan Fonds kan tot 70% van de projectkosten dekken. Voor plannen is een maximale bijdrage van 15.000 euro beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot 3 oktober 2024 worden ingediend. Op 3 september is er een online informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil weten.

