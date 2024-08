Natuur Nieuwe ondergrondse brand op vuilnisbelt van Bonaire onder controle Hans Hofstra 21-08-2024 - 2 minuten leestijd

De brand op de vuilnisbelt.

KRALENDIJK – Een tweetal dagen geleden waren er verschillende bewoners in de omgeving van Lagun die melding deden van rookontwikkelingen op de vuilnisbelt. Volgens Selibon is de ondergrondse brand onder controle en hoeven bewoners zich geen zorgen te maken.

De rookontwikkeling op de vuilnisbelt wordt door directe bewoners dagelijks angstvallig in de gaten gehouden. In mei stond de vuilnisbelt in brand en moesten veel bewoners geëvacueerd worden. Al snel werd duidelijk dat de vuilnisbelt aangestoken zou zijn en dat er daders waren aangehouden. Zij zouden op de bewuste dag op camerabeelden te zien zijn geweest. Het openbaar ministerie liet vorige week weten dat het onderzoek naar de mogelijke daders nog gaande is.

Tijdens die brand probeerde Selibon met man en macht de haard uit te krijgen. Dit deden zij door met zwaar materieel zand en diabaas op de bewuste plekken te rijden. Toch blijkt dat het lastig is om het vuur uit te krijgen. Het vuur blijft ondergronds branden. Af en toe zorgt dat ervoor dat er veel stank en rook merkbaar is in de wijk. Bewoners blijven op de bewuste dagen klagen over overlast.

Het afvalverwerkingsbedrijf laat weten dat de ondergrondse brand onder controle is. Alles zou volgens hen 100% afgedekt zijn. Toch zou de brand soms zuurstof krijgen, waardoor er rook naar boven zou komen. Volgens Selibon is de situatie niet alarmerend.

Lees hier meer over de brand op de vuilnisbelt van Bonaire

151